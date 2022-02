Wateroverlast Zuid-Limburg, maar gevaar overstroming Geul afgenomen

Zware regen heeft in Zuid-Limburg tot wateroverlast geleid. Bij het dorp Epen dreigde de rivier de Geul te overstromen, maar in de loop van de nacht nam het gevaar af.

Zondag viel er veel regen in het gebied. Het waterpeil in de Geul liep daardoor snel op. De brandweer rukte aanvankelijk met groot materieel uit. De ervaringen van de ernstige watersnood van afgelopen zomer speelde daarin mee, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Uiteindelijk lijken de problemen mee te vallen. Het waterpeil begon halverwege de nacht weer te dalen en de dreiging van een overstroming lijkt geweken.

Wateroverlast bierbrouwerij

De veiligheidsregio verwacht wel dat op sommige plekken nog enkele tuinen, kelders, wegen en parkeerterreinen kunnen onderlopen.

Bij een watermolen, waar nu een vakantieverblijf in is gevestigd, stroomde de kelder vol. Elders heeft een boer zijn koeien naar een hoger gelegen stal gebracht. Ook zijn bij Epen en het stroomafwaarts gelegen Mechelen zandzakken uitgedeeld. In Wijlre overstroomde het terrein van de Brand-brouwerij, waar kratten en fusten staan opgeslagen.

Het Waterschap Limburg zegt de situatie bij de Geul goed in de gaten te houden. Er worden extra inspecties uitgevoerd en waar nodig worden maatregelen genomen om de wateroverlast te beperken.