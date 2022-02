Napoli profiteert van nederlaag Internazionale, Juve-aankopen beleven droomdebuut

Napoli heeft in de Serie A optimaal geprofiteerd van de nederlaag van koploper Internazionale tegen AC Milan. De Napolitanen wonnen moeizaam met 2-0 bij Venezia en staan samen met AC Milan tweede op één punt van Inter, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

De laaggeklasseerde Venetianen, met Ridgeciano Haps in de basis, hielden het met enig geluk 58 minuten vol zonder tegengoal. Spits Victor Osimhen, die al de paal had getroffen, opende de score met een knappe kopbal.

Daarna groef Napoli zich met succes in. In de blessuretijd kreeg de Nigeriaanse Haarlemmer Tyronne Ebuehi (ex-ADO Den Haag en ex-FC Twente) rood voor een charge op Dries Mertens en werd het nog 2-0 via Andrea Petagna. Napoli krijgt volgende week zaterdag Internazionale op bezoek.

Debutanten meteen waardevol voor Juve

Juventus boekte zondagavond eveneens een 2-0 overwinning tegen middenmoter Verona.

Het werd vooral de avond van debutanten Dusan Vlahovic, die met veel rumoer bij Fiorentina werd weggeplukt, en de van Borussia Mönchengladbach overkomen Denis Zakaria.

Vlahovic scoorde na dertien minuten toen de Serviër door Paulo Dybala werd weggestuurd. Zakaria maakte na rust op onberispelijke wijze 2-0, nadat hij door Alvaro Morata vrij voor het doel was gezet. Bij Juventus speelde Matthijs de Ligt de hele wedstrijd mee.