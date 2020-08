Messi dient bij Barcelona verzoek in om contract te ontbinden

Lionel Messi wil echt weg bij Barcelona. De Catalanen bevestigen dat ze van hun 33-jarige sterspeler een officieel verzoek hebben ontvangen waarin die om ontbinding van zijn contract vraagt.

Messi's contract loopt door tot en met medio 2021, maar hij heeft een clausule die hem in staat stelt om aan het eind van ieder seizoen te vertrekken. Barcelona stelt echter dat de Argentijn die clausule al in juni had moeten inschakelen.

Vanwege de coronacrisis liep het seizoen langer door dan normaal en wellicht dat Messi, die al zijn hele loopbaan voor Barcelona uitkomt, de bijzondere omstandigheden gebruikt om alsnog een vertrek te forceren.

Puyol en Suarez steunt Messi

Op sociale media gaat de vertrekwens van Messi als een lopend vuurtje. Carles Puyol twittert: "Respect en bewondering, Leo. Mijn steun heb je, vriend." En daar reageert Luis Suarez weer op met applaushandjes.