Senegal in extase na eerste eindzege Afrika Cup: Mané maakt penaltymisser goed

Senegal heeft voor het eerst de Afrika Cup in de wacht gesleept. In de finale in de Kameroense hoofdstad Yaoundé tegen zevenvoudig Afrikaans kampioen Egypte was Senegal de betere ploeg, maar liet ook grote kansen liggen. De grootste was een strafschop na amper vijf minuten, die gemist werd door sterspeler Sadio Mané. Maar dat maakte hij helemaal goed door in de strafschoppenserie (het duel eindigde in 0-0) de beslissende binnen te trappen.

Aarzelende start Beide ploegen kenden een aarzelende start van de Afrika Cup, maar werden in de loop van het toernooi steeds sterker. Zo maakte Senegal in de groepsfase maar een doelpunt (een strafschop van Mané in de 97ste minuut tegen Zimbabwe), maar plaatste zich toch als groepswinnaar voor de achtste finales. Mede dankzij de terugkeer van bepalende spelers na een coronabesmetting won Senegal, dat beschikt over een generatie spelers die bijna allemaal in de top van Europa spelen, eenvoudig van Kaapverdië (2-0), Equatoriaal-Guinea (3-1) en Burkina Faso (3-1).

Sadio Mané in actie voor Senegal. - AFP

Zevenvoudig Afrikaans kampioen Egypte verloor de openingswedstrijd met 1-0 van Nigeria en had daarna een stuk zwaarder parcours richting de finale dan Senegal. Tegen Ivoorkust (0-0) had de ploeg strafschoppen nodig om door te gaan, tegen Marokko (2-1) viel de beslissing in de verlenging en in de halve finales werd wederom na strafschoppen afgerekend met gastland Kameroen (0-0). In dat duel werd bondscoach Carlos Queiroz overigens naar de tribune gestuurd wegens commentaar op de leiding. De 68-jarige Portugees, oud-coach van onder meer Real Madrid en Manchester United, moest daardoor ook de finale in Yaoundé bekijken tussen de toeschouwers.

Vroeg buitenkansje voor Senegal Niet verwonderlijk dat Senegal frisser en gretiger uit de strafblokken schoot. Dat leverde binnen vijf minuten al een strafschop op toen de doorgebroken Saliou Ciss aan de achterlijn onderuit werd gegleden door Mohamed Abdel Monem. Op de tribunes werd al feest gevierd, maar bondscoach Aliou Cissé maande zijn spelers juist tot kalmte. Niet gek als je bedenkt dat Cissé in 2002 de beslissende strafschop in de finale van de Afrika Cup tegen Kameroen miste en ook als bondscoach in 2019 in de finale tegen Senegal het onderspit dolf.

Strafschopnemer Sadio Mané onderbreekt het onderonsje van Mohamed Salah en diens doelman Gabaski. - AFP

Opvallend was het onderonsje dat Mohamed Salah vlak voor de strafschop had met zijn doelman Mohamed Abou Gaba, voetbalnaam 'Gabaski'. Mogelijk deelde Salah wat informatie over zijn teamgenoot bij Liverpool, Sadio Mané. Dat was wel de indruk van Mané die snel tussenbeide kwam, voordat hij achter de bal ging staan. Of de informatie de juiste was of niet: Mané koos voor een poeier door het midden, recht op de vuisten van Gabaski.

Gabaski wordt bejubeld nadat hij in de finale van de Afrika Cup een strafschop van Sadio Mané heeft gekeerd. - AFP

Ook daarna was Senegal heer en meester op het veld en was twee keer na een identieke aanval dicht bij de 1-0. Beide keren werd Sarr vrijgespeeld op de rechterflank en beide keren kwam Mané een paar centimeter tekort om de scherpe voorzet binnen te glijden. Het eerste gevaar van Egypte kwam pas na een klein half uur, toen Salah zich in kansrijke positie dribbelde om vervolgens een slap rolletje te produceren. Vlak voor rust schoot Salah met meer venijn en dwong daarmee Chelsea-doelman Édouard Mendy wel tot een prima redding.

Mohamed Salah wordt op de huid gezeten door Kalidou Koulibaly en Cheikhou Kouyaté. - AFP

Ook na rust was het spelbeeld hetzelfde: Senegal viel amechtig aan en Egypte wachtte af. De beste kans kwam opnieuw via een lage voorzet vanaf rechts. Dit maal werd de bal opgepikt door Famara Diédhiou, maar op het moment dat de spits van het Turkse Alanyaspor om Gabaski wilde lopen plukte de doelman de bal van zijn schoen. Egypte hield stand op basis van wilskracht, een uitstekende doelman en spijkerharde overtredingen. En omdat bij Senegal langzaam maar zeker het geloof wegebde, was het wachten op een kans voor de recordkampioen. Die kansen kwamen ook: zo kopte invaller Trézéguet een vrije trap maar net over het doel en kopte een andere invaller, Marwan Hamdi, net voorlangs.

Weer verlenging Gescoord werd er echter niet en dus begon Egypte voor de vierde keer op rij aan een verlenging, nog nooit vertoond in de Afrika Cup. Na amper een minuut leek Bamba Dieng op weg naar de bevrijdende voorsprong van Senegal, maar opnieuw lag Gabaski in de weg. Daarna dreef de doelman van de Egyptische topclub Zamalek Dieng tot wanhoop door een kopbal katachtig uit de hoek te duiken en kort voor het einde van de verlenging te redden met zijn bovenlichaam.

Bamba Dieng van Olympique Marseille verbijt de teleurstelling na een gemiste kans voor Senegal. - AFP

Zo werden strafschoppen onvermijdelijk en waren de ogen opnieuw gericht op Gabaski, die al twee keer dit toernooi een penaltyserie in Egyptisch voordeel besliste. Maar ook Senegal beschikt met Chelsea-keeper Mendy over een uitstekende doelman. Die had amper iets te doen gekregen, maar stond pal bij een harde knal van Hamdy vlak voor het einde. Strafschoppen Ook nu kreeg Gabaski informatie, maar nu op subtielere wijze. Keeperstrainer Essam El-Hadary, die in 2018 op 45-jarige leeftijd de oudste WK-deelnemer ooit werd, gaf Gabaski namelijk een waterflesje vol met stickers met daarop aanwijzingen over de Senegalese penaltynemers.

Gabaski ontvangt een waterflesje met aanwijzingen van keeperstrainer Essam El-Hadary. - AFP

Zo was bijvoorbeeld te lezen dat Abdou Diallo rechts van de doelman zou schieten en dat deed de verdediger van Paris Saint-Germain ook, maar zo zuiver dat de doelman kansloos was. De volgende strafschop van Bayern München-speler Bouna Sarr had Gabaski wel. Dat moest ook, want even ervoor had Abdelmonem zijn strafschop tegen de binnenkant van de paal geschoten. Toen Mendy de strafschop van invaller Lasheen wist te keren, mocht Mané het vonnis voltrekken.

Onana van schlemiel tot held Zaterdag legde gastland Kameroen al beslag op de derde plaats. In de troostfinale tegen Burkina Faso stond Kameroen, mede door een blunder van Ajax-doelman André Onana, bij rust al 3-0 achter. Aanvoerder Vincent Aboubakar zorgde met treffers in de 85ste en de 87ste minuut alsnog voor 3-3, waarna Onana in de strafschoppenserie de inzet van Blati Touré wist te stoppen. Aboubakar werd met acht treffers topscorer van het toernooi.