Paris Saint-Germain vernedert titelhouder Lille

Veel moeite hoefden de Parijzenaren niet te doen om de landskampioen, die dit seizoen in de grauwe middenmoot vertoeft, drie punten afhandig te maken. Met name doelman Ivo Grbic maakte er een potje van. Bij de 0-1 kreeg hij bij een lage voorzet de bal niet onder controle en kon Danilo eenvoudig binnentikken en na een half uur ging hij onder een hoge voorzet door, waarvan Presnel Kimpembe optimaal profiteerde.

Tussendoor had Sven Botman een keer hard over de PSG-gekopt, maar ook met een halve omhaal gescoord. Toch ging Lille met een 3-1 achterstand de rust in. Botman wist een rush van Kylian Mbappé knap te onderbreken, maar leverde liggend op de grond de bal in bij Lionel Messi, die met een wippertje de marge naar twee doelpunten tilde.

Na de pauze maakten Leandro Paredes en Mbappé de vernedering van de afgegleden titelhouder compleet. PSG heeft nu - na 23 speelronden in Ligue 1 - 13 punten voorsprong op Olympique Marseille en 14 op Nice. Lille blijft elfde op de ranglijst.