Tunesische president wil gerechtelijke waakhond opdoeken

President Kais Saied van Tunesië wil af van een rechterlijke organisatie die toezicht houdt op de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het Noord-Afrikaanse land. Hij beschuldigt de rechters en magistraten die in de raad zitten onder meer van corruptie en vriendjespolitiek. Ook zouden ze politiek gevoelige onderzoeken bewust vertragen. Volgens de president hebben de rechters bijvoorbeeld het dossier over de moord op de linkse oppositieleider Chokri Belaid in de la laten liggen, in ruil voor steekpenningen. Belaid werd precies negen jaar geleden doodgeschoten toen hij zijn woning verliet in de hoofdstad Tunis. President Saied zei vandaag dat de hoogste raad voor de rechtspraak van Tunesië de zaak verkeerd heeft behandeld en daarmee de inwoners van het land "het recht ontzegt om de waarheid te kennen". Critici zien het besluit van de president als de zoveelste poging om de macht naar zich toe te trekken. In juli ontsloeg Saied de premier en zette hij het parlement tijdelijk buitenspel. Naar eigen zeggen was dat om de rust te herstellen in Tunesië, dat toen te maken had met massale protesten tegen de economische crisis en het falende coronabeleid. Sinds oktober is er weer een nieuwe regering, maar het parlement is nog altijd geschorst.

Noodzakelijk kwaad of staatsgreep? Over het ontslag van de premier en de schorsing van het parlement verschilden vorig jaar de meningen in Tunesië. Voorstanders noemden het een noodzakelijk kwaad, bedoeld om de corruptie in het land aan te pakken. Tegenstanders zagen in de acties van president Saied een staatsgreep, waarmee hij alle macht naar zich toe zou willen trekken. Lees meer in dit artikel.

President Saied ligt al maanden overhoop met de hoogste raad voor de rechtspraak. Vorige maand maakte hij een einde aan de financiële privileges van de leden van de raad, die in 2016 werd opgericht om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Vandaag verklaarde hij het instituut tot "iets van het verleden". In een toespraak op het ministerie van Binnenlandse Zaken zei hij: "In deze raad worden functies en benoemingen verkocht op basis van loyaliteit. Hun plaats is niet de plek waar ze nu zitten, maar de plek waar de beschuldigden staan." Na het aftreden van president Ben Ali in 2011 werd Tunesië een democratie. Maar die staat volgens tegenstanders van de president nu op het spel. Bekijk in deze video van oktober vorig jaar hoe de jonge Tunesische democratie in deze chaos terecht is gekomen: