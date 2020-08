Storm Francis op komst, windstoten tot 100 kilometer per uur

Vanwege zware windstoten geldt in de kustprovincies sinds 20.00 uur code geel . De windstoten kunnen snelheden bereiken van 80 kilometer per uur, zegt het KNMI. In de loop van de nacht kunnen aan zee ook windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen, landinwaarts tot ongeveer 75 kilometer per uur.

Storm Francis komt eraan. In de loop van de avond gaat het geleidelijk harder waaien. Rond 04.00 à 05.00 uur is de storm naar verwachting op z'n sterkst.

Zulke windstoten kunnen leiden tot stormschade. Dit komt doordat bomen nog vol in blad staan en omdat het de eerste storm is het van stormseizoen.

"Veel mensen hebben nog surfplanken, tentjes en trampolines buiten staan", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Hij adviseert om losse spullen binnen te zetten of vast te maken. "Dat kan heel wat schade voorkomen."

Zomerstorm

Een zomerstorm van deze sterkte is uitzonderlijk. Hiemstra schat dat het minder dan een keer per jaar voorkomt. "De vorige was storm Ciara, op 9 februari van dit jaar, dus deze is wel wat vroeg. Meestal zien we dit soort stormen pas in de herfst."

Francis is ontstaan op de Atlantische Oceaan, waar lagedrukgebieden vanaf de Amerikaanse Oostkust de oceaan oversteken. De Britse weerdienst gaf de storm de naam Francis omdat in Groot-Brittannië een waarschuwingscode oranje werd afgegeven. Deze naam is nu ook door het KNMI overgenomen.

VK en Ierland

De storm raasde vandaag al over het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar de storm ook schade aanrichtte. Huizen en auto's raakten beschadigd door vallende bomen en duizenden inwoners kwamen zonder stroom te zitten.

In het Noord-Ierse dorp Newcastle, aan de Ierse Zee, redde de brandweer 37 ouderen uit een verzorgingsflat nadat de rivier de Shimna overstroomde.

Dit zijn meer beelden van storm Francis in het VK en Ierland: