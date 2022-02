VS houdt diplomatieke uitweg open, waarschuwt ook voor invasie Oekraïne

"Het kan morgen gebeuren, of het kan nog enkele weken duren. Poetin heeft zich met zo veel militairen in de positie gebracht om op elk moment agressief op te kunnen treden tegen Oekraïne."

Sullivan zegt dat alle opties nog open liggen, inclusief die van een dialoog. Maar volgens hem is er ook een zeer serieuze mogelijkheid dat Rusland over kan gaan tot agressie.

Volgens veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft Poetin zo veel manschappen aan de grens verzameld, dat het elk moment Oekraïne binnen zou kunnen vallen. Om eraan toe te voegen: "Of Rusland kan ervoor kiezen om in plaats daarvan de diplomatieke weg te volgen", sprak Sullivan in Amerikaanse talkshows.

White House national security advisor Jake Sullivan tells @MarthaRaddatz there is a "very distinct" possibility Russia will attack Ukraine at "any time now." "It could happen as soon as tomorrow or it could take some weeks yet." https://t.co/p2QGh5Qii2 pic.twitter.com/duC0MHlv62

In onderstaande video leggen we het conflict verder uit:

Bronnen rond de Amerikaanse regering zeiden tegen persbureau Reuters dat het aantal Russische bataljons in de grensstreek is opgelopen van 60 op vrijdag naar 83. Ook zouden er nog 14 onderweg zijn.

De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba reageerde op Twitter dat Oekraïne op alles is voorbereid. "Geloof de apocalyptische voorspellingen niet. Oekraïne is klaar voor elke ontwikkeling." Volgens Kuleba heeft zijn land inmiddels een sterk leger, en krijgt het bovendien internationale steun.

Hij lijkt met zijn woorden te verwijzen naar een inlichtingenrapport waar onder meer The New York Times en The Washington Post over schreven. In dat rapport wordt gewaarschuwd dat er bij een volledige invasie van Oekraïne 50.000 doden of gewonden kunnen vallen en de hoofdstad Kiev binnen een aantal dagen volledig ingenomen kan worden door de Russen. Daarnaast zouden tot vijf miljoen burgers op de vlucht kunnen slaan.

De Oekraïense regering roept ondertussen op tot kalmte. Daar wordt de kans op een diplomatieke oplossing groter geschat. "Een eerlijke evaluatie van de toestand geeft aan dat de kans op een diplomatieke oplossing en op deëscalatie veel groter is dan de dreiging van een verdere escalatie", aldus een adviseur van president Zelensky.

Macron en Scholz bezoeken Poetin

De Franse president Macron zal morgen arriveren in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Macron hoopt zijn ambtgenoot zover te krijgen om te kiezen voor deëscalatie, zegt correspondent Frank Renout in Nieuwsuur. "Hij hoopt dat Poetin met een geste komt, met een gebaar, dat Poetin bereid is om op een strategische positie aan de grens van Oekraïne militairen terug te trekken. Dan zou het Westen hetzelfde kunnen doen, ook zo'n gebaar maken. Daarmee laten beide kanten zien dat ze de angel uit het conflict willen halen."

Macron stelt zich nadrukkelijk op als bemiddelaar, ziet Renout. "Hij voert een soort politiek van de uitgestrekte hand naar Moskou, en dat staat in schril contrast met wat de Amerikanen en de Britten doen. Macron wil geen olie op het vuur gooien, hij wil vooral praten, in dialoog gaan. Het is diplomatie in de hoogste versnelling."

Ook de Duitse bondskanselier Scholz zal in de daaropvolgende dagen een gesprek hebben met Poetin. Scholz bezoekt eerst de VS voor een bezoek aan Washington.

Voorafgaand aan die reis zei Scholz in een interview met de ARD open te staan om eventueel meer troepen naar Litouwen te sturen om de NAVO te versterken, als reactie op de troepenverzameling van Rusland aan de grens van Oekraïne. Scholz sloot wapenleveringen aan Oekraïne uit, omdat Duitsland het beleid heeft om geen wapens naar conflictgebieden te sturen.