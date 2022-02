Vannacht en morgen in Peking: veel medaillekansen voor Nederland

Levert de derde dag van de Olympische Winterspelen een flinke medailleoogst op? Het kan zomaar, met Nederlanders in actie in het alpineskiën, schaatsen en shorttracken.

De dag begint heel vroeg, want skiester Adriana Jelinkova kan al vanaf 2.30 uur aan de bak voor haar eerste run op de reuzenslalom. De tweede sessie volgt vanaf 7.30 uur.

Wüst nog niet verzadigd

De grootste kansen op Nederlandse medailles zijn er bij het schaatsen en shorttrack. Vanaf 09.30 uur komen de schaatssters in actie op de 1.500 meter, waarbij Ireen Wüst na in totaal vijf gouden, vijf zilveren en één bronzen medaille tijdens de voorgaande Spelen nog wat aan haar indrukwekkende totaal hoopt toe te voegen. Ook Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud komen in actie.

De Nederlandse vrouwen verschijnen allemaal na de dweilpauze aan de start. Groenewoud is als eerste aan de beurt. Zij rijdt om 10.22 uur tegen de Chinese Yin Qi. De Jong neemt het om 10.32 uur op tegen Nadezjda Morozova uit Kazachstan en in de rit erna schaatst Wüst haar laatste olympische 1.500 meter tegen de Canadese Ivanie Blondin.