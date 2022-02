Vijfde nationale badmintontitel Caljouw, de vierde voor Mahulette

Mark Caljouw heeft in Almere voor de vijfde keer de Nederlandse titel in het badminton behaald. De titelverdediger zette in de finale Joran Kweekel met 21-14, 21-10 aan de kant.

De 27-jarige Caljouw maakte de laatste jaren stappen richting de wereldtop. Hij reikte op het WK tot de kwartfinales en wist op de Olympische Spelen in Tokio de achtste finales te halen. Inmiddels staat hij 25ste op de wereldranglijst.

Caljouw verspeelde in Almere geen game. Kweekel, die in de halve finales in een spannende partij Aram Mahmoud had verslagen, bleef in de eindstrijd tot 13-15 in de eerste game knap bij, maar werd in de tweede game overklast.

Mahulette maakt favorietenrol waar

Gayle Mahulette pakte voor de vierde keer (na 2014,2017 en 2018) de titel bij de vrouwen. In de finale was de als eerste ingeschaalde Arnhemse met 21-15, 21-16 te sterk voor Jaymie Laurens, de nummer twee van de plaatsingslijst.