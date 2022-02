Weer minder treinen vanwege personeelstekort bij verkeersleiding ProRail

Ook de NS kampt met personeelstekorten, die zijn ontstaan door coronabesmettingen en de quarantaineregels. Het aantal NS-treinen wordt afgeschaald tot en met 21 februari. Het is de bedoeling dat vanaf die datum nog 85 procent van het normale aantal treinen rijdt.

Reizigers krijgen het advies de reisplanner in de gaten te houden.

Vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail op Utrecht Centraal rijden er vandaag opnieuw minder treinen. Er is minder treinverkeer tussen 07.00 en 15.00 uur op de trajecten Alphen aan den Rijn - Houten, Eindhoven - Amsterdam, Den Haag - Amersfoort, en Rotterdam - Arnhem.

Let op👇🏼 Op enkele trajecten kunnen treinen ook al eerder dan 07.00 uur niet rijden. En ook na 15.00 uur is er mogelijk nog wat hinder. Check de reisplanner goed voor actuele reisinformatie. https://t.co/qJbxgeVJiV

Eind vorig jaar ging de NOS langs bij ProRail in Utrecht, waar treinverkeersleiders worden opgeleid:

Daarnaast werd eind vorig jaar duidelijk dat er te veel gevraagd wordt van de werknemers. Een deel kan geen pauze houden of moet terugkomen van vakantie.

Sinds een paar jaar vertrekken bij ProRail meer treinverkeersleiders dan erbij komen. Dat heeft onder meer te maken met vergrijzing en de doorstroom van verkeersleiders naar andere functies in het bedrijf. Ook komen er weinig nieuwe verkeersleiders bij, wat mede veroorzaakt wordt door een strenge selectie.

Treinverkeersleiders in opleiding: 'Een rode regel betekent vertraging' - NOS

ProRail heeft verkeersleidingsposten door het hele land. Elke post beheert het treinverkeer in die specifieke regio:

Het personeelstekort bij ProRail heeft al vaker gevolgen gehad voor het treinverkeer in Nederland. Door één zieke verkeersleider lag het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem eind vorig jaar twee keer uren stil.

De afschaling van de NS betekent concreet dat op trajecten waar normaal gesproken zes treinen per uur rijden, er nog maar vier per uur rijden. Op trajecten waar vier treinen per uur rijden wordt het aantal teruggebracht naar twee. Eerder werd al besloten tot het schrappen van extra forensentreinen en nachttreinen op sommige trajecten.

Dit weekend reden er ook al minder treinen omdat veel medewerkers thuiszitten.