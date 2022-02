Portugal prolongeert titel EK zaalvoetbal; Russisch finaletrauma houdt aan

Portugal heeft op het Europees kampioenschap zaalvoetbal zijn titel geprolongeerd.

De regerend wereldkampioen kwam in de finale in Amsterdam terug van een achterstand (0-2) en was met 4-2 te sterk voor Rusland, dat zijn vierde finale in de laatste vijf deelnames verloor.

Rusland had in de Ziggo Dome de dekking goed op orde, gaf weinig weg en creëerde zelf wél kansen.

Anton Sokolov maakte de 1-0. Doelman André Sousa zag er, al werd de bal onderweg getoucheerd, niet best uit. Ook Andrej Afanasejevs 2-0 leek houdbaar. Paço bracht voor rust met een schuiver van afstand de spanning terug.

Portugal kwam na rust met enig fortuin via Bruno Coelho langszij. Van geluk was bij André Coelho's beslissende 3-2 geen sprake. Die kwam tot stand na een snelle zaalvoetbalcombinatie. Pany Varela vond in de slotminuut nog het verlaten doel.

Ceferin en Figo

Daarna barstte het Portugese feest los en kreeg de ploeg uit handen van voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA de beker overhandigd, Ook Portugees voetbalicoon Luis Figo deelde mee in de feestvreugde.