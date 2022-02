Nottingham Forest vloert bekerhouder Leicester City in FA Cup

Na Manchester United, dat het vrijdag niet kon bolwerken tegen Middlesbrough, is ook Leicester City in de vierde ronde door een club uit een lagere divisie uit de FA Cup gestoten. Nottingham Forest, uitkomend in het Championship, zorgde voor de nieuwe surprise door de bekerhouder met 4-1 uit te schakelen.

Moest er in Manchester nog een strafschoppenserie aan te pas komen, Leicester ging gewoon in de reguliere speeltijd door de knieën. Na iets meer dan een half uur keek de middenmoter uit de Premier Peague al tegen een 3-0 achterstand aan. Toch viel de openingstreffer van Philip Zinckernagel pas in de 23ste minuut, maar die werd al snel gevolgd door doelpunten van uitblinker Brennan Johnson en Joe Worrall.

Bekerwinnaar van 1898 en 1959

Leicester krabbelde via Kelechi Iheanacho, die een fraaie solo bekroonde, nog voor de pauze terug, maar kwam de 4-1 van Djed Spence niet meer te boven.

En zo moest na eerder Arsenal ook de landskampioen van 2016 eraan geloven tegen Nottingham, dat twee keer de FA Cup veroverde (1898 en 1959). Een volgend succes bovendien voor manager Steve Cooper, die sinds zijn aanstelling in september de club met het roemruchte verleden (Europacup 1-winnaar in 1979 en 1980) in het Championship van de 24ste naar de 8ste plaats loodste.

Zege Liverpool

Liverpool, donderdag in competitie de tegenstander Leicester City, maakte eerder op de dag geen fout tegen een 'kleintje'. De nummer twee van de Premier League zette thuis Cardiff City met 3-1 opzij.