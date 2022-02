Ajax steviger aan kop na probleemloze zege op Heracles Almelo

Ajax heeft de koppositie in de eredivisie verstevigd met een eenvoudige zege op Heracles Almelo. In Amsterdam stond na een eenzijdig duel 3-0 op het scorebord.

Eerder dit seizoen wist Heracles in Almelo Ajax punten afhandig te maken (0-0). Dat zat er nu niet in.

Lisandro Martínez en bankzitter Nicólas Tagliafico boekten zeges met Argentinië, Antony scoorde zelfs voor Brazilië. Alleen Edson Álvarez had een mindere week achter de rug: hij verspeelde dure punten met Mexico in de WK-kwalificatie en liep ook nog een knieblessure op.

Met de van de Afrika Cup teruggekeerde Sébastien Haller terug in de spits voor de geblesseerde Brian Brobbey begon Ajax aan het duel met de Almeloërs. Haller was niet de enige die terugkeerde van een lange internationale trip.

Het was overigens de 60ste treffer van Klaassen in dienst van Ajax, evenveel als aanvoerder Dusan Tadic.

Haller en Taylor voeren score op

Eerder op de middag had Guus Til met twee treffers tegen Sparta zich naar de top van de topscorerslijst geschoten en dus was Sébastien Haller gebrand op een doelpunt. Die kwam er ook kort na rust toen de Ivoriaan een voorzet van Dusan Tadic in het doel werkte.

Nadat met name Haller zich had opgewonden over een niet bestrafte handsbal in de zestien van Heracles, zorgde invaller Kenneth Taylor met een knappe actie voor 3-0. De jonge middenvelder kreeg de bal van Haller op de linkerflank, kapte naar binnen en schoot gedecideerd raak.