Barcelona klopt titelhouder Atlético en rukt op naar de vierde plaats

De openingstreffer viel echter aan de andere kant. Voormalig Barça-speler Luis Suárez vond na een mooie Madrileense aanval Yannick Carrasco, die doelman Marc-Andre ter Stegen met een schuiver passeerde. Het antwoord van de thuisploeg liet slechts twee minuten op zich wachten en was van grote schoonheid. Jordi Alba volleerde de bal van net binnen de zestien in de verre bovenhoek.

Barcelona heeft een belangrijke stap richting Champions League-voetbal gezet. Concurrent Atlético Madrid werd in Camp Nou met 4-2 verslagen, waardoor de landskampioen van de (benodigde) vierde plaats in La Liga werd verdrongen en ook nummer drie Real Betis binnen handbereik is gekomen.

Nog voor rust had Barcelona de bordjes compleet verhangen. In de 21ste minuut liet de op het oude nest teruggekeerde Adama Traoré zijn directe opponent weer eens z'n hielen zien en kopte Gavi, ondanks zijn slechts 1,73 meter, de afgeleverde voorzet achter Oblak. Kort voor de thee stond Ronald Araújo paraat om de van de lat teruggekeerde kopbal van Gerard Piqué alsnog in het vijandelijke doel te werken: 3-1.

Treffer en rood Alves

Atlético, dat voor rust enkele kansen om zeep had geholpen, kreeg in de 50ste minuut al een volgende tegentreffer te verwerken. De 38-jarige Dani Alves - opvallend genoeg niet ingeschreven voor de Europa League - nam een doorgeschoten bal vol de slof. Tijd om op de lauweren te gaan rusten was het nog niet. Suárez, niet buitenspel doordat een Barcelona-verdediger was blijven hangen, verkleinde koppend de marge tot twee.

Het tij dreigde te keren toen Alves halverwege het tweede bedrijf zijn noppen in de kuit van Carrasco plantte en hij met een rode kaart voortijdig richting kleedkamers moest. Barcelona kwam het resterende halfuurtje echter schadevrij door.

Later vandaag komen nog koploper Real Madrid en Real Betis in actie.