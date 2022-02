Nieuwe klap voor Malen en Dortmund na zware thuisnederlaag tegen Leverkusen

Borussia Dortmund heeft opnieuw een zware tegenvaller moeten incasseren. De club van Oranje-international Donyell Malen verloor thuis in de Bundesliga met liefst 5-2 van Bayer Leverkusen.

De nederlaag bewijst dat Dortmund nog altijd niet een stabiele factor is, nadat de club in januari in het bekertoernooi verrassend werd uitgeschakeld door tweededivisionist St. Pauli.

In zeven van de laatste acht duels tussen Dortmund en Leverkusen werd er minstens vier keer gescoord. Ditmaal was dat aantal al na 28 minuten bereikt. Dortmund had meer de bal, maar Leverkusen was dreigender.

Na eigen doelpunten van Manuel Akanji (0-1) en Jeremie Frimpong (1-1) maakte Florian Wirtz de 1-2 na een fraaie counter. Robert Andrich schoot raak uit een vrije trap en na rust maakte Jonathan Tah met een mooie volley de 1-4.

Moussa Diaby maakt er na een counter zelfs 1-5 van, waarna invaller Steffen Tigges Dortmund nog aan een treffer hielp. Malen werd bij de thuisploeg in het slotkwartier naar de kant gehaald.

Bayern profiteert

Nummer twee Dortmund ziet door de nederlaag het gat met koloper Bayern München, dat zaterdag thuis met 3-2 van RB Leipzig won, oplopen tot negen punten. Leverkusen staat derde met vijf punten achterstand op Dortmund.