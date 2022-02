Jakobsen pakt op slotdag tweede zege in Ronde van Valencia

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning van het seizoen te pakken. De sprinter van QuickStep won met overmacht de massasprint op de slotdag van de Ronde van Valencia.

Het algemeen klassement werd gewonnen door Aleksandr Vlasov. De van Astana naar Bora verkaste Rus reed Remco Evenepoel in de derde rit uit de leiderstrui en hield eenvoudig stand in de slotetappe.

Het parcours van de slechts 92 kilometer lange vijfde etappe was goeddeels vlak en dat de zege betwist zou worden in de sprint was niet verrassend.

Vincenzo Nibali, Manuele Boaro, Jonathan Lastra en Gotzon Martín waagden het er desondanks op, maar die poging bleek al snel tevergeefs.

QuickStep deed alles goed in de straten van Valencia: Mattia Cattaneo, Remco Evenepoel, Josef Cerny en Yves Lampaert hielden het tempo hoog en Michael Morkov leverde Jakobsen perfect af.