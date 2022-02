Kramer weet waarom hij troonsafstand moet doen: 'Ik ben een oude man'

In de tochtige catacomben van The Ice Ribbon in Peking gaat Sven Kramer zondagmiddag rond de klok van vijf uur nog één keer tekeer zoals alleen Sven Kramer in tochtige catacomben als die van The Ice Ribbon in Peking tekeer kan gaan.

Na de 125ste en laatste 5.000 meter uit zijn imposante loopbaan neemt de drievoudig olympisch kampioen op die afstand alle tijd om de internationale media te woord te staan. Of de televisieploegen nu uit Duitsland, Canada, Nederland, Noorwegen, Hongarije, Rusland, Denemarken of de Verenigde Staten komen, iedereen krijgt in de kelder van het Chinese schaatsstadion ruimschoots de tijd van de 35-jarige Kramer.

Althans, dat is zijn voornemen.