Jarige spits Strand Larsen schiet FC Groningen langs Go Ahead Eagles

FC Groningen heeft het thuisduel met Go Ahead Eagles met 2-1 gewonnen. FC Groningen-spits Jorgen Strand Larsen was de gevierde man met twee goals.

Ook in Groningen was men overigens niet blij met het feit dat er maar een derde van het stadion gevuld mocht worden.

De fanatieke supporters van Noordtribune Groningen riepen vooraf op om de wedstrijd buiten de Euroborg te volgen.

"De tijd van stilzitten is voorbij. Wij willen weer los", schreef de groep in een statement. "We willen ons weer laten zien en horen. Als dat niet in het stadion kan, dan doen we dat maar buiten."

Strand Larsen beslissend

Het overwicht van Groningen werd er gedurende de wedstrijd bepaald niet minder op, maar toch viel de gelijkmaker. Go Ahead brak door over de flank en Giannis Botos kopte knap raak.

Die onverwachte treffer bracht de Deventenaren uiteindelijk niets. Kort na de goal rechtte Groningen de rug en zorgde opnieuw Strand Larsen voor de voorsprong. De jarige spits nam aan met de borst en schoot de bal hard achter Andries Noppert.

In de slotfase zetten de Eagles nog flink aan, maar tot een gelijkmaker kwam het niet.