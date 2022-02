Oosting helpt Willem II met twee goals langs vader: 'Natuurlijk is hij nog welkom'

Bijna 18 jaar geleden maakte Ricky Kruys bij zijn debuut voor FC Utrecht de winnende tegen De Graafschap van zijn vader Gert. In een verder verleden, op 7 december 1986 om precies te zijn, dompelde AZ'er Michel Vonk zijn vader Theo Vonk (toen trainer bij FC Twente) in rouw door als invaller de gelijkmaker te produceren. Vandaag deed Thijs Oosting er nog een schepje bovenop. Bij zijn debuut voor Willem II mocht de spits binnen een kwartier al twee keer juichen en zette zijn ploeg zo op het spoor van een 3-1 zege op RKC, de ploeg van zijn vader Joseph. Daarmee kwam voor Willem II een einde aan een reeks van tien nederlagen op rij in de eredivisie. Vaderlijke kus "Of ik nog thuis mag komen vanavond? Altijd. Ik ben altijd meer dan welkom", zei Oosting junior na afloop. "Mensen van buitenaf vinden het meer bijzonder dan wij het vinden. Pas als de wedstrijd klaar is. De vorige keer won hij van mij, dus we staan gelijk. Of dat nuchter is? Wij zijn ook heel nuchter." Dat nuchterheid niet altijd in de weg staat van emotie bleek luttele seconden later. Terwijl Oosting geduldig de vragen beantwoordde, dwaalde zijn blik af naar rechts. Daar stond vader Joseph te wachten op zijn beurt.

De RKC-coach feliciteerde zijn zoon met een knuffel en een vaderlijke kus. "Dit komt natuurlijk niet zo vaak voor", zei vader Oosting met een brok in de keel. "Het is mooi voor hem natuurlijk. Ik moet professioneel zijn en ben teleurgesteld over de nederlaag. Vanavond, als we Studio Sport kijken zal ik me wel weer vader voelen."

Drie maal is scheepsrecht Bij twee eerdere pogingen (vorig seizoen met RKC en eerder dit seizoen met AZ) slaagde Thijs Oosting er niet in om het net te vinden tegen zijn vader. Nu was het al binnen tien minuten raak. Daar zag het eerder op de middag niet naar uit. De overvloedige regen had het veld in Tilburg namelijk omgetoverd in een drassige bende. Scheidsrechter Bas Nijhuis achtte het veld bespeelbaar en daar bleek de thuisploeg het beste mee om te gaan. Na acht minuten bleef de bal steken in een plas op het middenveld, waarop Oosting gelanceerd kon worden in de diepte en koeltjes afrondde. Vijf minuten later had Oosting ook zijn tweede treffer te pakken.

Vader Oosting tegen zoon Thijs Oosting speelde al twee keer eerder tegen zijn vader in de eredivisie, maar vandaag wist hij voor het eerst het net te vinden. 30 januari 2021: Vitesse (Joseph, assistent) - RKC Waalwijk (Thijs) 1-1 14 augustus 2021: RKC Waalwijk (Joseph) - AZ (Thijs) 1-0 6 februari 2022: Willem II (Thijs) - RKC Waalwijk (Joseph)

Oosting kreeg de bal in de loop van Max Svensson terug en schoot de bal droog in de verre hoek. Vader Joseph Oosting zag het met lede ogen aan en nam nog maar een slokje.

Ook debutant Hornkamp scoort Tussen beide treffers van zijn zoon had Michiel Kramer de gelijkmaker op de schoen. Nadat een andere Willem II-debutant, Wessel Dammers, op het natte veld onderuit was gegleden, kreeg Kramer een vrije schietkans. De spits mikte de bal net naast het doel. Halverwege de eerste helft had Oosting senior genoeg gezien en verving verdediger Dario van den Buijs door aanvallende middenvelder Richard van der Venne. Veel soelaas bood dat niet, want kort voor rust maakte ook de derde debutant, Jizz Hornkamp, zijn eerste voor Willem II. De van FC Den Bosch overgenomen spits knikte een voorzet van Svensson knap naar de grond en verraste daarmee RKC-doelman Etiënne Vaessen die geen grip kreeg op de glibberige bal.

Jizz Hornkamp viert zijn treffer bij zijn debuut voor Willem II. - Pro Shots

De laatste keer dat er publiek aanwezig was in Tilburg stond Willem II nog zevende in de eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Sparta op 6 november 2021 (0-3) was toen de tweede nederlaag in een serie van tien. Nu waren de fans getuige van een complete metamorfose. En toch ook weer niet, want met de terugkeer van oer-Willem II'er Freek Heerkens na een slepende blessure werd ook teruggedacht aan betere tijden. Applaus voor 'Freekie' en Crowley Zeker toen Heerkens kort na rust een tegentreffer van Kramer voorkwam. De spits wipte de bal over doelman Jorn Brondeel, maar Heerkens gleed de bal nog net voor de lijn weg. "Freekie, Freekie", klonk het van de tribunes toen de verdediger even later uit voorzorg naar de kant werd gehaald.

Freek Heerkens verlaat onder luid applaus het veld tegen RKC Waalwijk. - Pro Shots