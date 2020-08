Johnsen verkast naar Italië, Van Crooij terug in Limburg

De Noor Dennis Johnsen verhuist naar FC Venezia, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B. De 22-jarige aanvaller komt over van Ajax, dat hem in 2017 overnam van sc Heerenveen.

Johnsen speelde vijf keer in het eerste van Ajax en werd de afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan sc Heerenveen en vervolgens aan PEC Zwolle.

Van Crooij terug naar Venlo

Vito van Crooij keert terug bij VVV-Venlo, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en vijf seizoenen in het eerste speelde.

De 24-jarige aanvaller stapte in 2018 van VVV over naar PEC Zwolle en had nog een contract voor twee jaar. In vijftig officiële duels voor PEC kwam hij tot tien treffers.