De uitzending van 6 februari: 'Zoek ook buiten EU naar zorgpersoneel' / Welke boodschap heeft Macron voor Poetin? / Noord-Ierse burgeroorlog krijgt gezicht door boeken en films

Noord-Ierse burgeroorlog krijgt gezicht door boeken en films

Boeken zijn volgeschreven over het Noord-Ierland van The Troubles. Recentere films en boeken bieden echter nieuw perspectief. De film 'Belfast', die later deze maand in première gaat in Nederland, vertelt het verhaal van het jongetje Buddy. Het is gebaseerd op het levensverhaal van regisseur Kenneth Branagh die in het begin van The Troubles opgroeide in een protestantse familie in Belfast.

Het boek 'Belfast Child' van John Chambers vertoont overeenkomsten met de film, maar zijn verhaal is rauwer, meer ongepolijst. Zijn relaas biedt een zeldzame inkijk in het gewelddadige leven in de protestantse arbeiderswijken tijdens de Noord-Ierse burgeroorlog. Nieuwsuur sprak met John Chambers die ons meenam naar het Belfast van toen en nu.