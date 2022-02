Harde wind veroorzaakt overlast, code geel in bijna heel het land

In nagenoeg het hele land, behalve de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, geldt code geel vanwege de harde wind. Mensen die de weg op moeten, krijgen het advies goed op te letten. Op verschillende plekken hebben de harde windstoten al tot schade geleid

In Katwijk waaide een dak van een flatgebouw, waardoor vijf woningen ontruimd moesten worden, meldt Omroep West. Op de A20 richting Gouda gebeurde vanmorgen een ongeluk door een omgewaaide boom, meldt Rijkswaterstaat. En ook in het zuiden van het land was het onstuimig. De harde wind blies in Kerkrade een deel van een gevel weg, meldt 1Limburg. Niemand raakte gewond.

Door de harde wind zijn op verschillende plekken vaccinatielocaties gesloten. Het gaat om twee locaties in Rotterdam en een in Middenmeer in Noord-Holland. In Alkmaar kunnen mensen pas na 14.00 uur een prik halen. In Zeeland vaart de Westerschelde Ferry voorlopig niet tussen Vlissingen en Breskens. Volgens Omroep Zeeland worden er in plaats daarvan bussen ingezet.

Windstoten

Aan de kust en in het zuiden van het land worden vanmiddag windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht. In de avond kunnen er in het kustgebied windstoten van 100 kilometer per uur voorkomen. Ter vergelijking: bij storm Corrie van afgelopen maandag waren er windstoten van 120 kilometer per uur. Toen moesten vluchten geannuleerd worden, waaiden dakpannen van huizen en veroorzaakten omgevallen bomen op verschillende plakken schade.

Code geel wordt met grote regelmaat uitgegeven. Het betekent dat er een kans is op gevaarlijk weer. Het KNMI en de ANWB raden mensen die de weg op moeten aan om extra goed op te letten.

NK Tegenwindfietsen

De omstandigheden zijn vandaag wel ideaal voor deelnemers aan het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering in Zeeland. Het evenement kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar vanmorgen om 08.00 uur begonnen driehonderd fietsers aan het parcours van 8,5 kilometer op de stormvloedkering.

Zo zag dat eruit: