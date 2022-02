Feyenoord wint stadsderby met speels gemak en nadert PSV

Het mooiste saluut kwam in De Kuip, het stadion dat voor Jansen een tweede thuis was. De supporters van Feyenoord eerden het clubicoon, 476 wedstrijden wedstrijden in Rotterdamse dienst, met een minuut applaus, een spandoek en het You'll Never Walk Alone.

Droomstart

Nummer 17 Sparta was in de eerste helft een speelbal voor Feyenoord. Orkun Kökçü trof na een mooie kapbeweging vroeg doel en in de elfde minuut maakte Alireza Jahanbakhsh er op aangeven van Luis Sinisterra 2-0 van.

De tweede treffer was fraai: aan het afrondende werk van Jahanbakhsh ging een soepele aanval over veel schijven vooraf.

Feyenoord nam wat gas terug, maar bleef oppermachtig en had meer kunnen scoren.