Van der Poel geëmotioneerd na goud: 'Patrick heeft het me echt lastig gemaakt'

Maar het verschil met nummer twee Patrick Roest was met 0,47 seconde veel kleiner dan op basis van Van der Poels indrukwekkende races van het voorseizoen te verwachten viel. Tot groot genoegen van de Zweed zelf: "Vandaag heb ik gekregen waar ik naar verlangde: het was een uitdaging en Patrick heeft het me echt heel moeilijk gemaakt. Het was zwaar, dat kan ik je vertellen."

Voor de olympische vijf kilometer in Peking was er maar één grote favoriet voor het goud. De Zweed Nils van der Poel maakte de torenhoge verwachtingen waar door de titel te veroveren.

"Het laat zien dat we het gat gedicht hebben van dit jaar. En het laat zien dat hij ook te pakken is", oordeelde Orie na de bloedstollende ontknoping waarbij Van der Poel zijn Nederlandse concurrent met twee ijzersterke slotronden nipt van het goud hield.

De coach van Roest, Jac Orie, noemde de ontknoping in Peking "pijnlijk", maar hij is ook trots op zijn zilveren pupil.

Van der Poel was drie keer de beste in wereldbekerverband, maar veroverde ook wereldtitels en wereldrecords op de vijf en de tien kilometer.

Ook zijn aanloop naar de Winterspelen was atypisch. Van der Poel reed sinds de laatste wereldbeker van 10 december geen wedstrijden meer. Hij bereidde zich naar eigen zeggen voor door "een heleboel trainingsrondjes" te rijden in Inzell.

Bij de vorige Spelen in Pyeongchang werd Van der Poel nog veertiende op de vijf kilometer. Daarna besloot hij om een jaar het leger in te gaan en zich toe te leggen op ultralopen, met wedstrijden tot wel 170 kilometer.

Dat gat waar Orie het over heeft, was bij de laatste keer dat Van der Poel en Roest elkaar troffen nog 2,84 seconden. Bij de eerste wereldbeker in Polen in november gaf de Nederlander 5,47 seconden toe. De tien kilometer bij de wereldbeker in Noorwegen won Van der Poel zelfs met ruim 17 seconden voorsprong op Jorrit Bergsma.

"Toen zei ik al dat de concurrentie dichterbij zou komen", herinnerde Van der Poel zich. "Twee jaar geleden keek ik naar de kampioenschappen in Salt Lake City. Toen zei ik tegen mezelf: ik wil niet alleen winnen, ik wil écht winnen. Ik wil een slechte dag kunnen hebben, en dan nog steeds kunnen winnen. Op die manier heb ik me voorbereid."

Na de podiumceremonie in Peking stond Van der Poel geëmotioneerd op de hoogste trede. "Er kwamen veel herinneringen omhoog", lichtte hij daarna toe.

"Als kind heb je het soms moeilijk. Dan denk je: misschien gaat zich dit ooit uitbetalen. En dan kun je er steeds beter mee omgaan, met jezelf omgaan. En dan komen dromen opeens uit."

Kijk hieronder de samenvatting van de strijd om het goud tussen Roest en Van der Poel.