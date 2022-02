Na politieprotest marcheren nu coronademonstranten door Rotterdam

Rond 12.30 uur begonnen de politiemensen, merendeels ME'ers, aan een demonstratieve tocht door de stad. Ze werden begeleid door ME-busjes en er voer een politieboot mee. Ongeveer een half uur later was de mars afgelopen en stapten de deelnemers op de Erasmusbrug in de busjes.

In Rotterdam voert de politie vandaag actie uit onvrede over het uitblijven van een cao-akkoord. Vakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe hebben een protestmars georganiseerd. De actie valt samen met een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Rond 13.00 uur startte ook een protestmars van coronademonstranten. Zij lopen vanaf de Binnenrotte een route door de stad. De politie zegt dat er bij de start ongeveer 5000 mensen aanwezig waren. Volgens een NOS-verslaggever ter plaatse liepen er na een uur ongeveer 10.000 mensen mee.

Demonstratie verantwoord

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zei vrijdag er vertrouwen in te hebben dat de politiebonden en de deelnemers aan het politieprotest oog houden voor de openbare orde en veiligheid van de mensen die aan de coronademonstratie meedoen.

Volgens Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, is het verantwoord om tegelijkertijd met het coronaprotest actie te voeren: "We hebben goede afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Voor ons is cruciaal dat de veiligheid van onze collega's is gegarandeerd." Er deden vooral ME'ers mee aan de actie, omdat die elke week ingezet worden bij de coronaprotesten.

De politie is ontevreden over de opstelling van het kabinet bij de cao-onderhandelingen. Afgelopen vrijdag overlegden politiebonden met een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz. Belangrijkste thema's zijn inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen, maar daar werden de partijen het niet over eens.