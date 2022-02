Net geen olympisch goud doet 'onwijs pijn' bij Roest: 'Zó dicht bij Van der Poel'

Bijna stond hij op de hoogste tree van het olympische 5.000 meter-podium, maar Patrick Roest moest uiteindelijk genoegen nemen met een zilveren medaille. In Peking was Nils van der Poel slechts 0,47 seconde sneller en werd hij olympisch kampioen. "Dat doet wel echt pijn", reageerde Roest na afloop. "Ik was zó dichtbij en zeker als ik nu kijk naar mijn laatste rondje. Ik had 'm kunnen pakken en dat lukt nu net niet." Bekijk hieronder de reactie van Patrick Roest na de 5.000 meter.

Roest was heel dicht bij olympisch goud: 'Dit doet onwijs pijn' - NOS

Roest kwam al vroeg in het programma in actie en noteerde 6.09,31. Hij moest daarna zenuwslopend lang afwachten wat zijn tijd waard was. Uiteindelijk werd het goud en zilver pas in de allerlaatste ronde verdeeld na een mooie slotronde van Van der Poel. "Ik wilde er gewoon alles uithalen", vertelde Roest. "Ik moest een tijd neerzetten, maar de laatste rondjes ging ik iets te veel kapot. Ik ging echt helemaal naar de kloten, het kon gewoon echt niet sneller." Vervelend gevoel Ruim een jaar geleden werd Roest bij de WK afstanden voor het eerst verrast door Van der Poel. Tot en met die wedstrijd stond Roest overal als topfavoriet aan de start op de vijf kilometer, maar Van der Poel verraste in Heerenveen door de wereldtitel te veroveren. "Ik dacht na mijn rit wel dat mijn tijd genoeg zou zijn voor een medaille, maar ik had niet gedacht dat ik nog zo dicht bij het goud zou komen", aldus Roest over de olympische race. "Achteraf is dat echt een vervelend gevoel. Ik dacht nooit dat ik goud zou winnen, maar Nils moest echt een tandje bijzetten om mijn tijd te halen. Dat was pijnlijk om te zien." Bekijk hieronder de ontknoping en een samenvatting van de olympische 5.000 meter.

En dus is het olympisch zilver voor Roest. "Daar moet ik onwijs blij mee zijn en ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik kon. Het geeft ook een goed gevoel dat ik dichter bij Nils zit dan het hele jaar is geweest." Dat goede gevoel neemt Roest mee naar de 10.000 meter, de afstand waarop hij vrijdag in actie komt. "Daar ga ik opnieuw alles uithalen wat erin zit en misschien is goud dan wel mogelijk." Bergsma ontevreden met vijfde plaats Ook Jorrit Bergsma komt nog in actie op de 10.000 meter. Hij eindigde op de vijf kilometer als vijfde en was daar na afloop niet blij mee. "Ik had me er meer van voorgesteld en ik had gehoopt voor de medailles te rijden. Het was allemaal net niets." Bekijk hieronder de reactie van Jorrit Bergsma na de 5.000 meter.

Bergsma baalt van 5.000 meter: 'Het was allemaal net niets' - NOS

Bergsma wilde goed openen, maar een goede rit zat er eigenlijk geen moment in. "Het kostte te veel energie en ik moest er zelf te veel energie in stoppen. Ik verloor te veel in de laatste rondjes en dan is het klaar." Dus gaat de focus snel naar de tien kilometer. "Ik ben in goeden doen, maar vandaag kwam ik er gewoon niet goed in. Die 10.000 meter is anders. Mijn fitheid is goed, dus ik maak me geen zorgen." Schaamte bij Kramer over laatste rit Voor Sven Kramer was het zijn laatste race over 5.000 meter ooit. Hij eindigde uiteindelijk als negende en was na afloop niet tevreden. "Het was een slechte rit, het was gewoon niet goed", aldus Kramer. "Ik heb het echt geprobeerd, maar mijn rondetijden gingen te snel omhoog. Eigenlijk schaam ik me wel een beetje, maar het is niet anders. Ik heb alles gegeven, nu op naar beter." Bekijk hieronder de reactie van Sven Kramer na zijn laatste 5.000 meter.

Kramer baalt van laatste olympische 5.000 meter: 'Moest te veel knokken' - NOS

Kramer komt dinsdag 15 februari nog in actie met Patrick Roest en Marcel Bosker op de ploegenachtervolging en rijdt in het laatste weekend van de Spelen nog de massastart. "Het is hopen op een mooi slotstuk."