Dode bij steekpartij Oudewater, acht aanhoudingen

Bij een steekpartij in Oudewater, in Utrecht, is vanmorgen een dode gevallen. Het gebeurde rond 06.30 uur in een woning. De politie heeft acht personen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht, is niet bekend.

Er was een traumahelikopter opgeroepen maar de hulp kwam te laat om het leven van het zwaargewonde slachtoffer te redden.

Volgens RTV Utrecht was de steekpartij in een voormalige dokterspraktijk die tot appartementencomplex is verbouwd. Het AD schrijft dat daar arbeidsmigranten wonen.

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater noemt het "een afschuwelijk en verdrietig steekincident onder Oost-Europese arbeidsmigranten." De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.