CDA laat extern onderzoek doen naar lijsttrekkersverkiezing

Omtzigt - ANP

Het CDA doet nogmaals onderzoek naar de lijsttrekkersverkiezing die Hugo de Jonge nipt won van Pieter Omtzigt. Twee verliezers, Kamerlid Omtzigt en staatssecretaris Mona Keijzer vroegen vorige week om uitleg aan het partijbestuur over onregelmatigheden bij het stemmen. De partij heeft "een aantal vragen aan een externe en onafhankelijke partij" voorgelegd, laat partijvoorzitter Rutger Ploum weten. "Op deze manier willen we recht doen aan de uitslag." Omtzigt werd bij de interne CDA-verkiezing half juli verslagen door minister De Jonge: die kreeg in de beslissende ronde 50,7 procent van de stemmen en Omtzigt 49,3 procent. Die uitslag staat volgens Ploum overigens niet ter discussie. "Wij hebben één lijsttrekker en dat is Hugo de Jonge." Vrouw van Omtzigt Vorige week werd duidelijk dat bij het CDA zes meldingen zijn binnengekomen van leden bij wie het mis zou zijn gegaan. Zo zei de vrouw van Omtzigt dat ze op haar man dacht te stemmen, maar het bericht kreeg "dank voor uw stem op Hugo de Jonge". Het CDA-partijbestuur liet toen weten dat al tijdens de looptijd van de verkiezingen is onderzocht of er technische fouten waren en dat die er niet bleken te zijn. Omtzigt stelde daarop zeer benieuwd te zijn naar de precieze uitkomst van het onderzoek. Hij benadrukte wel dat hij niet dacht dat de uitslag eigenlijk anders was. Later zei Keijzer ook dat ze niet twijfelt aan de uitslag. "Maar als er op een gegeven moment vraagtekens bij te zetten zijn, moet je dat goed uitzoeken om de discussie te beëindigen." De kersverse lijsttrekker zei vorige week dat er allerlei checks and balances waren ingebouwd bij de stemming:

De Jonge: geen twijfel over uitslag lijsttrekkersverkiezing - NOS

Vandaag is de Tweede Kamerfractie van het CDA bij elkaar in de Arnhemse dierentuin Burgers Zoo voor een 'heidag'. Volgens Ploum is het nieuwe onderzoek gelast naar aanleiding van "goede gesprekken" die afgelopen weekend al hadden plaatsgevonden. Kamerlid Rene Peters twitterde een foto van het "gouden duo" De Jonge en zijn running mate Omtzigt op de heidag: