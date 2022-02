Verdriet en medeleven na dramatische ontknoping reddingsoperatie Rayan

In Marokko en ver daarbuiten heerst verslagenheid vanwege de dood van de vijfjarige Rayan, die gisteren na een dagenlange reddingsoperatie uit een diepe put werd gehaald. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door het koninklijke kabinet van Marokko. "Na het tragische ongeval dat het leven kostte aan het kind Rayan Oram, heeft Zijne Majesteit Koning Mohammed VI de ouders gebeld van de jongen die stierf nadat hij in de put was gevallen", luidde de officiële verklaring. Het is uitzonderlijk dat het hof het nieuws bekendmaakte, maar in dit geval op zijn plaats, zegt correspondent Samira Jadir. "Het is een delicate kwestie vanwege de wereldwijde aandacht die er voor de reddingsactie was, Dan is het gebruikelijk dat de koning, als hoogste gezaghebber van het land, dit op zich neemt." Ook zal de koning waarschijnlijk de kosten voor de uitvaart op zich nemen, verwacht Jadir. Steunbetuigingen Wereldwijd waren mensen in de afgelopen dagen begaan met het lot van het jongetje en ook de internationale media besteedden veel aandacht aan de reddingsoperatie in zijn dorp Tamorot in het noorden van Marokko. Onder meer de Franse president Macron en premier Bennett van Israël betuigden na afloop hun medeleven op sociale media. "Ik wil tegen de familie van de kleine Rayan en tegen het Marokkaanse volk zeggen dat we jullie pijn delen", liet Macron via Facebook weten.

Verder kwamen er condoleances binnen van onder anderen de premier van de Verenigde Arabische Emiraten en de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ook voetbalteams als FC Barcelona en Manchester United betuigden hun medeleven op Twitter.

Rayan viel afgelopen dinsdag in een droogstaande put en kwam vast te zitten op een diepte van 35 meter. De schacht was te smal voor reddingswerkers om in af te dalen. Daarom werd een groot gat naast de put gegraven om de jongen vanaf de zijkant te bereiken. Op beelden van een camera die in de put was neergelaten, oogde het kind de eerste dagen weliswaar verzwakt, maar wel in leven. Gisteravond bleek dat de hulp te laat kwam voor de kleuter, het kind was in de put overleden. Duizenden mensen hadden zich rondom de plek van de reddingsoperatie verzameld waar ze zongen, baden en applaudisseerden om het reddingsteam aan te moedigen. De laatste meters verliepen moeizaam. Reddingswerkers moesten met de hand een horizontale tunnel graven, om het risico van instorting door boorwerkzaamheden te voorkomen.

Reddingswerkers brengen Rayan naar de ambulance - AFP

Toen bleek dat het kind was overleden, gingen de ouders "zichtbaar verpletterd" in een ambulance mee naar het ziekenhuis, schrijft persbureau AFP. "Na de aanvankelijke uitbundige vreugde dat de reddingswerkers Rayan hadden gevonden, werd het echt stil. De mensen hier waren verslagen, triest en teleurgesteld", vertelt Jadir. "Ze waren verstomd en wisten niet wat ze met het nieuws aan moesten. Wel werden er meteen massaal religieuze teksten zoals 'wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren' gedeeld." Leven gewaagd Ondanks de tragische afloop is er veel waardering voor de grote inspanning van de reddingswerkers. "Ze hebben maar liefst 720.000 ton grond verplaatst. Eerst stond er een heuvel op de plek van de put, nu is het een gat", zegt Jadir. Vooral de man die met zijn blote handen de laatste meters groef, wordt als een held geprezen. "Deze oom Ali, uit het zuiden van Marokko, heeft zijn leven gewaagd om Rayan uit de put te halen, zeggen ze hier."

Toeschouwers bij de reddingsoperatie, waarbij zo'n 720.000 ton grond werd verplaatst - AFP

"Naast alle verdriet is er ook berusting", ziet Jadir. "Berusting omdat Rayan nu bij God zou zijn, die over hem waakt. Daar heeft hij het goed." Rayans lichaam is overgebracht naar het militaire ziekenhuis in Rabat. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt begraven. Volgens de islamitische traditie moet de uitvaart snel plaatsvinden, eigenlijk al vandaag. Op internet worden foto's van een lachende Rayan massaal gedeeld, evenals de hashtag #SauvezRayan (red Rayan).