Politie vindt 1,5 miljoen euro bij drugsonderzoek

De politie heeft bij vijf huiszoekingen bijna 1,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Ook zijn drie verdachten aangehouden.

De huiszoekingen waren begin augustus in drie woningen in Den Haag, een in Nootdorp en een in Capelle aan den IJssel. Ook doorzocht de politie een opslagbox in Den Haag. De actie was gericht op een netwerk dat zich bezighield met de handel in en de smokkel van drugs.

De verdachten zijn twee mannen van 29 en 30 jaar uit Den Haag en één man van 23 jaar uit Capelle aan den IJssel. Zij zitten in voorarrest.

De drie worden ervan verdacht met een vierde persoon, die al vastzit voor een ander feit, een netwerk te hebben gevormd dat zich bezighield met de handel in drugs.

Ze zouden drugs hebben gesmokkeld naar Zweden, Groot-Brittannië en Spanje, meldt Omroep West.