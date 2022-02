Automobilist volgt navigatie secuur en belandt op spoor in Oisterwijk

Een Belgische vrouw is afgelopen nacht met haar auto op het spoor in Oisterwijk beland, nadat zij op aanwijzing van haar navigatie onmiddellijk rechts was afgeslagen. Het treinverkeer moest worden stilgelegd om een aanrijding met een naderende goederentrein te voorkomen.

De vrouw kwam vanuit het centrum van Oisterwijk toen haar navigatie de instructie gaf: "Sla hier rechts af". Ze gaf er volgens Omroep Brabant direct gehoor aan, maar was daarmee een afslag te vroeg en reed het spoor op.

De meldkamer legde het treinverkeer stil en de politie schoot te hulp. Samen met omstanders kregen ze de auto van het spoor. Aangezien die geen schade had opgelopen, kon de Belgische haar weg daarna vervolgen.