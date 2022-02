Oliseh over opmerkelijk ontslag bij Fortuna Sittard: 'Oneerlijk behandeld'

Sunday Oliseh won de Afrika Cup, heeft een gouden olympische medaille op zak en speelde onder meer voor Ajax, Borussia Dortmund en Juventus. Ook als trainer maakte de Nigeriaan snel indruk. Hij loodste Fortuna Sittard naar de top van de eerste divisie, maar moest in 2018 plotseling het veld ruimen. "Het draait allemaal om geld."

De 54-voudig international weet nog goed dat hij in december 2016 instapte bij de Limburgse club, die volgens hem in deplorabele staat verkeerde. Fortuna stond zeventiende in de eerste divisie, had drie punten (en uiteindelijk negen) in mindering gekregen vanwege financieel wanbeleid en er was geen trainingsveld.

Oliseh zag het als een uitdaging om met beperkt spelersmateriaal resultaten te boeken. "Ik geloof in mijn eigen filosofie. Ik zei dat ik de club weer zou laten promoveren. Dit klonk eigenaar Isitan Gün natuurlijk goed in de oren. Het was alsof je tegen een doodzieke patiënt zegt dat hij nog president kan worden."

Periodekampioen

De inmiddels 47-jarige Oliseh zette zijn woorden om in daden. In het seizoen 2017/2018 maakte hij de club winterkampioen, werd er voor het eerst in lange tijd een periodetitel gepakt, records werden gebroken en de jonge Perr Schuurs brak door, die later voor meer dan twee miljoen euro naar Ajax verkaste.