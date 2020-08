Halve Nederlander Gosens dicht bij debuut voor Duitse voetbalelftal

Het ziet ernaar uit dat Robin Gosens nooit het Oranje-shirt zal dragen. De middenvelder van Atalanta Bergamo, die zowel de Nederlandse als Duitse nationaliteit bezit, is opgenomen in de Duitse selectie voor de komende voetbalinterlands tegen Spanje en Zwitserland.

Gosens is als zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder geboren in Emmerik, net over de grens bij 's-Heerenberg, en speelde in Nederland voor Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo voordat hij in 2017 de overstap maakte naar Noord-Italië.

Begin dit jaar liet hij nog weten geen keuze te hebben gemaakt en ook nog geen contact te hebben gehad met Oranje-bondscoach Ronald Koeman of diens Duitse collega Joachim Löw. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport meldde niettemin dat Gosens een uitnodiging zou krijgen voor de interland van Duitsland tegen Italië.

Coronacrisis

Die wedstrijd ging de coronacrisis uiteindelijk niet door. In september speelt Duitsland echter in de Nations League tegen Spanje (3 september) en Zwitserland (6 september) en kan Gosens, die met Atalanta een succesvol seizoen achter de rug heeft, alsnog zijn debuut voor 'Die Mannschaft' maken. In dat geval is een optreden in het Nederlands elftal definitief van de baan.

Löw heeft overigens veel spelers die onlangs nog in de Champions League uitkwamen rust gegund. Onder hen uiteraard Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Serge Gnabry van toernooiwinnaar Bayern München.