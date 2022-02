Nu 3 miljoen tiktokkers in Nederland: platform wordt volwassen

TikTok is in de ogen van veel mensen nog bedoeld voor kinderen. Maar het socialemediaplatform wordt volwassen. Gebruikers in Nederland worden ouder, blijkt uit recent onderzoek. En de video's die voor het platform gemaakt worden veranderen mee.

Een van de succesfactoren van het platform is dat het algoritme snel doorheeft wat voor video's jij als gebruiker graag wil zien. Daardoor maakt TikTok wereldwijd een enorme groei door. In totaal zijn er nu ongeveer een miljard gebruikers.

Ook in ons land is de weg omhoog razendsnel ingezet: TikTok is in Nederland van 1,7 miljoen gebruikers in 2021 naar 3 miljoen gebruikers in 2022 gegroeid, blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar het gebruik van sociale media door Newcom.

"Het is al even geleden dat een platform deze stijging in zo'n korte tijd heeft meegemaakt", zegt Hans Hoekstra van Newcom. "Bij de groep onder de 15 jaar oud is een punt van verzadiging bereikt. Daar zit de groei niet meer. Die zit nu voor een groot deel bij twintigers, maar er is ook een flinke groei gaande bij dertigers en in de groep 40+."