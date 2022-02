Na val is tweede run cruciaal voor Van der Velden in jacht op finale

Die tweede run is nu bezig op de olympische piste in Zhangjiakou, hoog in de bergen op zo'n 200 kilometer van Peking. Daar werd Van der Velden drie jaar geleden vierde bij een wereldbekerwedstrijd slopestyle, de discipline waarbij een snowboarder over meerdere obstakels zoals rails en schansen trucs moet doen om punten te verzamelen.

Drama van Pyeongchang

Van der Velden maakte vanmorgen zijn olympische debuut. Vier jaar geleden was de snowboarder uit het Brabantse Nispen ook geplaatst voor de Spelen, maar tijdens de laatste training in Pyeongchang liep de destijds 17-jarige havo-scholier een zware breuk in zijn rechterschouder op bij een valpartij.

Het drama van Pyeongchang spookt echter niet meer door zijn hoofd. Vorige maand zette Van der Velden bij een wereldbekerwedstrijd in Canada de tweede score neer; zijn beste prestatie ooit. Deze Winterspelen, op 14 februari, komt hij ook nog in actie op de big air.

In "superkleine stapjes" ging Van der Velden richting de wereldtop van het snowboarden, vertelde hij vorige maand toen we hem opzochten tijdens een trainingskamp: