Geen finale slopestyle voor Van der Velden na val en tegenvallende score

Snowboarder Niek van der Velden is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de finale te halen op het onderdeel slopestyle. De 21-jarige Nederlander ging in de eerste run onderuit en scoorde in de tweede slechts 46.03. Niet genoeg voor een plek bij de beste twaalf, wat nodig was om de finale op maandagochtend te bereiken. Gisteren lukte het Melissa Peperkamp ook niet om de slopestyle-finale te halen. Na zijn val op de eerste run, waarin hij een score van 26.51 noteerde, moest Van der Velden een goede tweede omloop neerzetten. Maar aan het einde daarvan schudde de snowboarder zijn hoofd; hij wist dat het niet goed genoeg zou zijn en eindigde als 22ste. Kneiterdiep "Ik voelde het al aankomen", vertelde Van der Velden na afloop. "Ik ging kneiterdiep, maar bij de tweede jump wist ik dat ik te weinig snelheid had. Ik kwam net tekort, kon er niets meer van maken. Ik wist dat het klaar was."

En dat terwijl hij vol vertrouwen naar China was afgereisd. "Hiernaartoe ging alles hartstikke goed. Ik voelde me fit en in vorm", aldus Van der Velden, die alles op alles zette. "Het zijn de Olympische Spelen, dan moet je alles geven wat je in je hebt en volle bak gaan. Het is helaas niks..." Big air Later deze Winterspelen heeft Van der Velden nog een kans zich te laten zien: op 14 februari komt hij in actie op de big air. Hoe zijn kansen daar liggen, vindt hij lastig te zeggen: "Het niveau is hoog en ligt dicht bij elkaar." "Maar de laatste keer dat ik een big air reed, stond ik in de finale. Daar ga ik weer voor. En dan voor die gouden plak, daar moet je altijd volle bak voor gaan."

Chinees succes Er was Chinees succes in de kwalificatie van de slopestyle. De pas 17-jarige Yiming Su won met een score van 86.80, die hij haalde in zijn eerste run, en staat maandagochtend in de finale.