Vijf nieuwe gezichten moeten vrije val Willem II stoppen: 'Frisse wind'

Dan Thijs Oosting, een 21-jarige spits uit Drenthe die zijn etiket van grote belofte nog moet waarmaken. Vermoedelijk is er geen speler bij Willem II, die tegenstander RKC Waalwijk zo goed kent als hij. Zijn vader Joseph Oosting is daar namelijk trainer en zelf speelde hij vorig seizoen in Waalwijk.

Of anders Jizz Hornkamp wel, die vorig seizoen voor FC Den Bosch vier keer scoorde en vervolgens viraal ging op sociale media. Al heeft dat laatste misschien vooral te maken met de schunnige betekenis van zijn naam in het Engels.

Op zo'n scenario hoopt Willem II ook als Oosting senior - inmiddels trainer van RKC - vanavond op bezoek komt in Tilburg. "We hebben het er wel over", grijnst Thijs Oosting. "Niet over tactiek natuurlijk, maar het is wel grappig natuurlijk."

De nood is hoog in Tilburg, want Willem II is inmiddels afgezakt naar de vijftiende plaats in de eredivisie. De laatste zege dateert van 25 september, toen PSV met 2-1 werd verslagen.

Sterker, de laatste tien wedstrijden werden allemaal verloren. En dus is ineens het eredivisierecord van VVV-Venlo in zicht. Vorig seizoen verloren de Venlonaren van januari tot en met mei twaalf keer op rij en degradeerden kansloos.

Statistieken

Maar in de bijzondere biotoop van de voetballerij gelden eigen regels, wetten en waarheden. Die van frisse wind, aankopen, verantwoordelijkheid en mentale weerbaarheid. En dan zijn er altijd nog statistieken om aan vast te klampen.

De laatste overwinning van RKC Waalwijk op Willem II was op 11 februari 2006, bijna vijftien jaar geleden. Sindsdien wist RKC tien eredivisieduels niet te winnen van de streekgenoot.

En nog een statistiekje: 23 keer eerder was RKC te gast in Tilburg voor een eredivisieduel. Nooit eindigde het in een gelijkspel. Aan minimaal een van die reeksen zal zondag ten einde komen. Over frisse wind gesproken.