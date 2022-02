Afdaling mannen afgelast vanwege harde wind, verplaatst naar maandag 5.00 uur

Het waait hard in de bergen rondom Yanqing en daarom is bij het skiën de olympische afdaling van de mannen afgelast. De wedstrijd is verplaatst naar maandagochtend 5.00 uur. Dat heeft gevolgen voor de rest van het skiprogramma op maandag.

De starttijd van de eerste run van de reuzenslalom voor vrouwen, waarop de Nederlandse Adriana Jelinkova in actie komt, is vervroegd naar 2.30 uur. De tweede run van de reuzenslalom is doorgeschoven naar 7.30 uur. De afdaling bij de mannen vindt plaats tussen de runs van de reuzenslalom voor vrouwen.

Wind

De mannen zouden zich zondag aanvankelijk om 4.00 uur naar beneden storten op het koningsnummer, maar vanwege de sterke en verraderlijke wind schoof de wedstrijdleiding de start telkens door en besloot het uiteindelijk de wedstrijd helemaal niet door te laten gaan.

De wind, die met name in het bovenste en middelste gedeelte van het parcours over de baan raasde, ging niet liggen naarmate de dag vorderde.