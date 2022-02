Barcelona klimt langzaam omhoog; dit zijn de cijfers van Xavi versus Koeman

Kijk hieronder naar een statistische vergelijking tussen Barcelona onder Ronald Koeman en Xavi, in absolute aantallen en per 90 minuten.

Voor Koeman was het einde verhaal na een 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano. Het was de derde competitienederlaag sinds de start van het seizoen, naast vier zeges en drie keer een gelijkspel. Daarmee stond Barça toen op een magere negende positie.

"Hij is een legende en blijft in onze herinnering, maar de resultaten waren dusdanig dat we iets moesten doen om onze doelstellingen te halen." Dat was de uitleg van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta bij het ontslag van Ronald Koeman eind oktober vorig jaar .

Tussenpaus Sergi leidde Barcelona twee keer naar een gelijkspel en Xavi debuteerde met een 1-0 zege op Espanyol. Met vijf zeges, drie gelijke spelen en een nederlaag doet Xavi het in La Liga vooralsnog beter dan Koeman.

Maar door nederlagen in de Spaanse Supercup, de Spaanse beker en de Champions League is de balans van Xavi in alle competities wat minder: zes zeges, vier keer gelijk en vier nederlagen.

Xavi krijgt de tijd en geld

Xavi krijgt de tijd om te bouwen aan een nieuw Barcelona, tijd die Koeman ook graag had willen hebben. "Alles is mogelijk als we goed presteren. En ik weet zeker dat we dat gaan doen", zei Laporta bij de presentatie van Ferran Torres, voor 55 miljoen euro overgenomen van Manchester City.

Met het huren van Adama Traoré en de transfervrije komst van Pierre-Emerick Aubameyang kreeg Xavi er nog meer aanvallende versterkingen bij.