Gewonde na explosie in huis Rotterdam, in zelfde buurt ook woning beschoten

In Rotterdam-West is iets ontploft in een woning. Een man is daarbij gewond geraakt, meldt de politie. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie gebeurde rond 2.20 uur in een huis aan het Piet Paaltjensplein in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of de explosie binnen ontstond of dat er iets naar binnen is gegooid. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd.

Woning onder vuur

Iets verderop in de wijk, in de Jan Kobellstraat, werd rond hetzelfde tijdstip een woning onder vuur genomen. Niemand raakte daarbij gewond. In een muur en in een ruit zitten meerdere kogelgaten. Op straat trof de politie kogelhulzen aan.