Twente slaat aanval Vitesse af en behoudt fraaie vierde plaats

Van Wolfswinkel strafte na rust opnieuw defensief gestuntel van Vitesse af, dit keer met een intikker. Het was zijn elfde goal van het seizoen.

Lege tribunes

Vitesse kon met tien man geen vuist maken en hoopte de schade te beperken. Dat lukte, al waren invaller Václav Cerný en Virgil Misidjan dicht bij de 4-0.

In de Grolsch Veste waren geen toeschouwers. Onder het motto of niemand of iedereen naar binnen had het bestuur van de Enschedese club in overleg met supporters en sponsoren besloten de poorten helemaal dicht te houden.