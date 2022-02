Tennisser Del Potro (33) kondigt in tranen afscheid aan

De Argentijnse tennisser Juan Martín Del Potro (33) zet een punt achter zijn carrière. Hij maakte dat op een emotionele persconferentie bekend.

Del Potro, in 2009 winnaar van de US Open, zou komende week in Buenos Aires zijn rentree maken na langdurig blessureleed, maar maakte bekend dat hij daar zijn laatste toernooi speelt.

De Argentijn kwam voor het laatst in actie in juni 2019 op Queen's, waarna hij vier knie-operaties onderging. "En die hebben geen soelaas geboden", aldus Del Potro.

Del Potro won 22 ATP-toernooien, reikte bij de Australian Open twee keer tot de kwartfinales en haalde op Roland Garros (twee keer) en op Wimbledon de halve finales.

In 2012 veroverde hij olympisch brons en in 2016 olympisch zilver.