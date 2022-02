Hekkensluiter PEC sleept met tien man punt uit het vuur tegen NEC

PEC Zwolle heeft de rode lantaarn in de eredivisie niet kunnen overdoen aan Sparta, dat zondag nog een uitduel met Feyenoord wacht. PEC, dat het nieuwe jaar in de competitie was begonnen met twee overwinningen, bleef thuis tegen NEC op een 1-1 gelijkspel steken.

De treffers voor rust vielen binnen een minuut, onverwacht en na geklungel in de defensies. Eerst werkte Thomas van den Belt een voorzet niet weg, waarvan Jordy Bruijn profiteerde. Bij de 1-1 schutterden meerdere NEC'ers en had Daishawn Redan uiteindelijk van dichtbij het laatste woord.