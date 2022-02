Marokkaanse kleuter Rayan (5) uit put gehaald, maar niet meer in leven

Er is dag en nacht doorgewerkt om bij het jongetje te komen. Met graafmachines is een zijingang gecreëerd waarna tunnelbuizen zijn geplaatst waar het reddingsteam doorheen kon.

De reddingsactie in het dorp Imghrane, bij de stad Chefchaouen in het noorden van Marokko, werd een paar keer gestaakt vanwege instortingsgevaar. Vanochtend werd bekend dat de reddingwerkers bij het graven op een rotsblok waren gestuit. Daardoor kostte de operatie nog meer tijd.

De jongen viel dinsdag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. "Rayan was naast me, op een gegeven moment viel hij", zei de vader erover.

De reddingsactie kreeg wereldwijd aandacht. Veel toeschouwers kwamen erop af, tot ongenoegen van de autoriteiten, die dranghekken plaatsten om de menigte aftand te houden van de graafwerkzaamheden.