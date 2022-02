Oekraïeners protesteren in Charkov tegen 'Russische agressie'

Duizenden inwoners van de Oekraïense stad Charkov hebben vandaag geprotesteerd tegen een mogelijke Russische invasie. Ze droegen spandoeken met teksten als "Charkov is Oekraïens" en "Stop de Russische agressie". Ze wilden eenheid met de rest van het land uitstralen.

Charkov, de op een na grootste stad in Oekraïne, ligt op 42 kilometer van de Russische grens. Als Rusland zou binnenvallen is Charkov waarschijnlijk de eerste stad die de Russen willen innemen, zei de Oekraïense president Zelensky recent in een interview.

Rusland heeft meer dan 100.000 militairen en ondersteunend materieel naar de Russisch-Oekraïense grens gestuurd. De VS en de NAVO zijn bang dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen omdat ze niet willen garanderen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Rusland ontkent dat, maar trekt zijn militairen niet terug uit het grensgebied.

Oefening met Belarussische luchtmacht

In Belarus, aan de noordgrens van Oekraïne, patrouilleerden vandaag een paar Russische nucleaire bommenwerpers. Volgens het Russische ministerie van Defensie deden ze mee aan een vier uur durende oefening met de Belarussische luchtmacht.

De Amerikaanse president Biden stuurde eerder deze week 2000 Amerikaanse militairen naar Polen en Duitsland en verplaatste duizend militairen van Duitsland naar Roemenië om de NAVO inzet te ondersteunen.

De Franse president Macron gaat maandag en dinsdag naar Moskou en Kiev in de hoop de spanning tussen de landen te kunnen verminderen en de Duitse bondskanselier Scholz bezoekt beide landen op 14 en 15 februari.