Bayern München slaat slag in titelstrijd met zege in spectaculaire topper

Bayern München heeft een lastige klip omzeild in de jacht op de elfde landstitel op rij. In eigen huis was Bayern in een spectaculair duel met 3-2 te sterk voor RB Leipzig.

Robert Lewandowski maakte met een kopbal zijn 24ste doelpunt in 21 Bundesligaduels en zijn 35ste treffer in alle competities dit seizoen. Ook voor doelman Manuel Neuer was het een bijzondere wedstrijd: hij evenaarde recordhouder Oliver Kahn met 310 overwinningen in de Bundesliga.