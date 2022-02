Vaak verguisd, maar zo gevaarlijk: Giroud leidt AC Milan naar zege in derby

De Oranje-international kreeg de bal wat fortuinlijk voor de voeten en kon onbedreigd aanleggen van een meter of tien. Weer was Maignan spelbreker, tot afgrijzen van Dumfries en zijn trainer Simone Inzaghi. Beiden stortten precies tegelijk in wanhoop ter aarde.

Daarna liet de AC Milan-doelman Mike Maignan zijn grote klasse zien. Eerst reageerde hij met een knappe reflex op een van richting veranderd schot van Marcelo Brozovic. Even later stond de Fransman opnieuw pal toen Dumfries vrij voor hem opdook.

In de tiende minuut veerde het publiek op toen Perisic ontsnapte op de flank. Zijn voorzet bij de tweede paal werd stijlvol binnen gekopt door de mee opgekomen Denzel Dumfries. Het juichen van de Nederlander verstomde echter toen bleek dat Perisic buitenspel had gestaan.

De Kroaat, wiens vermoedelijke opvolger Robin Gosens deze week werd gepresenteerd, zal wel gemist worden in komende edities van de Derby della Madonnina. Perisic was namelijk in twaalf duels met AC Milan betrokken bij liefst zeven treffers.

Giroud draait duel om

In de tweede helft was aanvankelijk minder te beleven. De defensie van Inter, met Stefan de Vrij in het hart, had zijn zaakjes goed voor elkaar en stond weinig kansen toe. Toch kwam Milan een kwartier voor tijd op 1-1 na een rommelige aanval.

Olivier Giroud - de vervanger van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic in de spits - kwam goed weg toen hij Alexís Sánchez lomp van de bal liep en stond vervolgens ook op de goede plek om een matige voorzet van Brahim Diáz in het doel te prikken.

Drie minuten later zette Milan de wedstrijd helemaal op zijn kop en weer was Giroud de afmaker. Dit keer was de Fransman directe tegenstander De Vrij te slim af: hij kapte achter het standbeen en schoof de bal koeltjes achter doelman Samir Handanovic: 2-1.

Koeltjes kon niet gezegd worden van Hernández, die in de blessuretijd nog een rode kaart ontving na een smerige overtreding op Dumfries.