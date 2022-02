Lawines in Tirol eisen in korte tijd 8 levens

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn sinds gisteren acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren kwamen vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids om het leven. Ook verongelukte een Oostenrijks echtpaar. Vandaag raakte een groep van vijf skiërs bedolven onder de sneeuw, van wie een van hen het niet overleefde. Lokale media spreken van een zwarte dag voor Tirol.

De vier Zweedse toeristen en hun gids kwamen gisteren om het leven in de plaats Spiss. Ze waren volgens de Oostenrijkse politie in een groep van zes offpiste aan het skiën, toen onverwachts een groot pak sneeuw naar beneden schoof, een zogenoemde plaatlawine. Vier van hen en de gids werden een paar honderd meter meegesleurd en volledig bedolven.

Een van hen was gedeeltelijk bedolven en wist met zijn telefoon nog een collega in Zweden te bellen, die hulp inschakelde. De groep die volledig bedolven was, werd dood teruggevonden. De Zweed die hulp wist in te schakelen werd naar een reddingstation in het skigebied gebracht.

Zwarte dag

Diezelfde dag werd een Oostenrijks echtpaar bedolven door een lawine in het skigebied van Auffach. De 60-jarige man had in de middag nog iemand gebeld dat hij met zijn 61-jarige vrouw de top van een berg had bereikt, maar toen naasten 's avonds daarna niets meer van hen hadden gehoord, schakelden ze hulp in. Hulpdiensten vonden na middernacht de twee lichamen in de sneeuw.

In de omgeving van Gammerspitze kwamen vandaag vijf mensen onder de sneeuw terecht. Vier van hen werden met onbekend letsel uit de lawine gered. Een persoon werd dood teruggevonden.

De Oostenrijkse politie kon nog niets over hun identiteit zeggen, maar volgens de Tiroler Tageszeitung is het dodelijke slachtoffer een 58-jarige man uit de regio. De krant spreekt van een zwarte dag voor Tirol.

Waarschuwingen

De lawines werden volgens de Tiroler lawinewaarschuwingsdienst veroorzaakt door meerdere factoren. Zo was er veel verse sneeuw gevallen en staat er een stormachtige wind. Ook voor morgen is het risico op lawines nog groot.

Rudi Mair, het hoofd van de waarschuwingsdienst, reageert in de Tiroler Tageszeitung boos en teleurgesteld op de vele ongevallen door lawines in Tirol. De dienst had gisteren gewaarschuwd voor een aanzienlijke kans op lawines en dat niet-ervaren skiërs op de pistes moesten blijven. "Doe het allemaal met hart en ziel en gebruik je verstand", zei Mair.

Vlamingen

Volgens de Tiroler Tageszeitung zijn sinds donderdag meer dan 50 ongevallen door lawines geregistreerd in de deelstaat. Ook op andere plekken in Tirol raakten skiërs in de problemen door lawines.

Zo hadden vier vrienden uit België tijdens hun vakantie in Sölden gisteren geholpen bij de reddingsactie van vijf skiërs die door sneeuw waren bedolven. De Vlamingen arriveerden minuten na de lawine en begonnen te graven in de sneeuw.

"We hoorden van de reddingswerkers dat dit toch uitzonderlijk is en de kans op overleven miniem is. Het zou wel de ergste lawine in 8 jaar tijd zijn", zegt een van hen tegen de Vlaamse omroep VRT.