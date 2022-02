Egypte in voetbalhemel: tweede keus Al Ahly verrast Janssens Monterrey op WK clubs

Terwijl heel voetbalminnend Egypte reikhalzend uitkijkt naar de finale van de Afrika Cup tegen Senegal op zondag, zijn de druiven voor de Egyptische recordkampioen Al Ahly zuur. Het succes van de nationale ploeg betekende namelijk zes basisspelers niet beschikbaar waren voor de kwartfinale van het WK voor clubs in Abu Dhabi.

De Mexicaanse tegenstander Monterrey, de club van oud-international Vincent Janssen die op de bank moest beginnen, had in de eerste helft een enorm overwicht. Vooral Funes Mori, was een voortdurende plaag voor de Egyptische defensie, die met kunst- en vliegwerk het doel schoon hield.

Aanvallend had Al Ahly weinig in de melk te brokkelen, maar kreeg na een klein half uur wel opeens de grootste kans van de eerste helft. Taher Mohamed kroop voor Moreno maar mikte de bal vervolgens recht op doelman Esteban Andrada.